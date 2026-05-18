Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugenaufrufe nach Unfall und Sachbeschädigung, Alkoholfahrt und Aquaplaning auf der Autobahn

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Durch den Zaun auf den Discounter Parkplatz

Nach einem Unfall am Samstagabend auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhändlers in Wertheim sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 47-Jähriger fuhr gegen 19 Uhr von der Breslauer Straße kommend auf der Königsbergerstraße in Richtung der Kreuzung mit der Landesstraße 2310. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er mit seinem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Umzäunung des Discounterparkplatzes und kollidierte mit einem dort parkenden Cupra. Die C-Klasse prallte von dem stehenden Fahrzeug ab und wurde gegen einen Audi geschleudert. Am Mercedes und dem Cupra entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Insgesamt belaufen sich die Schäden an allen drei Fahrzeugen auf rund 60.000 Euro. Da der genaue Unfallhergang bislang unklar ist, werden Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

Lauda-Königshofen: Falschrum in den Kreisverkehr

Ein 21-Jähriger muss sich nach einer Trunkenheitsfahrt am Samstagabend in Lauda-Königshofen wegen mehreren verkehrsrechtlichen Verstößen verantworten. Eine Streife beobachtete den jungen Mann dabei, wie er gegen 21:45 Uhr mit seinem Audi von der Tauberstraße kommend entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr fuhr. Nachdem er von der Polizei zum Anhalten aufgefordert wurde, fuhr der Mann zunächst weiter, bis er in der Bahnhofstraße sein Fahrzeug schließlich stoppte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 21-Jährige nicht nur ohne Führerschein unterwegs, sondern auch erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von fast 1,6 Promille, weshalb er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Da die Eigentumsverhältnisse des Fahrzeugs vor Ort zunächst nicht geklärt werden konnten, wurden der Fahrzeugschlüssel sowie die Fahrzeugpapiere sichergestellt.

Boxberg: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

In Boxberg-Wölchingen beschädigten Unbekannte am Mittwoch vergangener Woche mehrere Fahrzeuge. Die Zwei Männer wurden gegen 23:45 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie im Kirchweg an drei geparkten Fahrzeugen Außenspiegel ab- und Windschutzscheiben einschlugen. Die Unbekannten ergriffen schließlich vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht. Die enstandenen Schäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt rund 2.000 Euro. Da keine weiterführenden Informationen zu den Unbekannten vorliegen, hofft die Polizei auf weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen zu melden.

A81/ Tauberbischofsheim/ Großrinderfeld: Mehrere Aquaplaningunfälle

Das "A" in A81 stand am Freitagnachmittag für Aquaplaning. Zwischen 11:30 Uhr und 15:30 Uhr kam es zwischen Großrinderfeld und Tauberbischofsheim zu gleich drei solchen Unfällen. Gegen 11:30 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Audi in Richtung Würzburg, als er bei Großrinderfeld vermutlich aufgrund der nicht an die Witterungsbedingungen angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der A7 schleuderte von der linken Spur nach rechts über beide Fahrstreifen, wo er schließlich mit der Leitplanke kollidierte. Die Unfallschäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 32.000 Euro. Knapp zwei Stunden später fuhr ein 60-Jähriger mit seinem BMW auf der Autobahn in Richtung Süden, als er zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Ahorn bei Starkregen mit seinem PKW ins Schleudern geriet. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mehrfach mit der Leitplanke, bevor er schließlich auf dem Verzögerungsstreifen eines Parkplatzes zum Stillstand kam. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste mit wirtschaftlichem Totalschaden abgeschleppt werden. Die Schäden an Leitplanke und Fahrzeug belaufen sich auf insgesamt rund 39.000 Euro. Gegen 15:30 Uhr verunfallte ein 51-Jähriger mit seinem Skoda bei Tauberbischofsheim. Der Mann fuhr in Richtung Würzburg als er auf der wasserbedeckten Fahrbahn mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Schutzplanken prallte. Er blieb unverletzt, allerdings entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Der Karoq musste abgeschleppt werden.

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