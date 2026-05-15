Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Mehrere Einbrüche

Landkreis Heilbronn (ots)

Schwaigern: Einbrüche in Kindergärten und Grundschule - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen brachen unbekannte Täter in Stetten in die Grundschule und den Kindergarten ein. Auch im Nachbarort Niederhofen drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Kindergarten ein. Die Höhe des Diebesguts und der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht näher beziffert werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Lauffen a. N. unter der Rufnummer 07133/2090 in Verbindung zu setzen.

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