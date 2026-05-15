Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbrüche, Radschrauben gelöst und Verkehrsunfallflucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Rosenberg: In Einfamilienhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus an der Bergstraße in Rosenberg, im Ortsteil Sindolsheim, eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in das Objekt. Sie durchwühlten sämtliche Räume und stahlen Wertgegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Haßmersheim: In Firma eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte sind am Donnerstag in ein Unternehmen an der Hummelsklinge in Haßmersheim eingebrochen und haben versucht Kupferkabel zu stehlen. Die Täter gelangten gegen 16:45 Uhr in das Objekt und lösten offenbar einen Alarm aus. Anschließend flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Neunkirchen: Radschrauben gelöst - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am späten Donnerstagabend in der Straße Am Hessenberg in Neunkirchen an einem geparkten Auto Radschrauben gelöst. Der Besitzer eines Seat Alhambra parkte sein Auto gegen 21:00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 12. Als er gegen Mitternacht zurückkam, stellte er beim Fahren fest, dass die Radschrauben gelöst waren. Aufgrund des anschließenden Durchbrechens der Radnabe, entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Walldürn: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag, 04. Mai 2026 , in der Würzburger Straße in Walldürn einen geparkten Audi A6 Avant beschädigt und ist anschließend davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Besitzer des Audi parkte sein Auto gegen 08:20 Uhr in der Würzburger Straße auf Höhe der Hausnummer 9. Als er gegen 14:00 Uhr zu seinem Auto kam, bemerkte er die Beschädigungen an der vorderen Stoßstange. Der Schaden am Audi beträgt nach ersten Schätzungen rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

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