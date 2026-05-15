Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Rettung aus Neckar

Bad Rappenau (ots)

Bad Rappenau-Heinsheim: Mann aus Neckar gerettet

Kurz vor 23 Uhr am Donnerstagabend ereilte das Polizeipräsidium Heilbronn die Meldung, dass ein Mann vermutlich versehentlich mit seinem Fahrzeug bei Heinsheim in den Neckar gefahren ist. Der 50-Jährige war zu diesem Zeitpunkt noch in seinem Wagen. Eine sofortige Ortung des Telefons des Mannes erfolgte und eintreffende Polizeistreifen aus Neckarsulm und Eppingen überprüften umgehend beidseitig des Neckars die Uferbereiche. Gegen 23:06 Uhr konnte der Verunfallte im Wasser treibend gesichtet werden. Ein Polizeibeamter des Polizeireviers Eppingen begab sich daher in den Neckar und konnte den Mann hierdurch retten. Der 50-Jährige wurde dem Rettungsdienst übergeben und stark unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der weiteren Suche im Neckar konnte ein Pkw aufgefunden werden. Kurioserweise jedoch nicht der verunfallte Wagen des 50-Jährigen, sondern ein 2019 als gestohlen gemeldeter VW. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, die Ermittlungen hierzu dauern an. Seit dem frühen Morgen geht die Suche nach dem Pkw weiter. Der Neckarabschnitt wurde hierzu zwischen Gundelsheim und Kochendorf gesperrt. Der Grund für das Einfahren in den Neckar dürfte mutmaßlich an der Alkoholisierung des Fahrers liegen. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Dem 50-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

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