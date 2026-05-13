Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Sachbeschädigung, Einbruch und Geschädigter von Unfall gesucht

Heilbronn (ots)

Hardheim: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Nach einer Sachbeschädigung an der Eingangstüre eines Supermarkts in Hardheim in der Nacht von Samstag auf Sonntag, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 21 Uhr am Samstag und 11 Uhr am Folgetag beschädigte der oder die Täter auf unbekannte Weise die elektrische Eingangsschiebetüre des Markts in der Ferdinand-Müller-Straße. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.

Mosbach-Neckarelz: Einbruch in Bäckerei - Wer hat etwas gesehen?

Am frühen Mittwochmorgen verschaffte sich eine unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in Neckarelz. Gegen 3:45 Uhr öffnete der Täter gewaltsam die Schiebetüre zum Verkaufsraum des Geschäfts in der Uhlandstraße, brach den Bezahlautomaten auf und flüchtete nach kurzer Zeit mit einer unbekannten Menge an Bargeld. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich Uhlandstraße/Bahnhofstraße/Goehtestraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Buchen: Geschädigte von Unfall gesucht

Nach einem Unfall auf dem Parkplatz eines Kreditinstituts in Buchen am Dienstagmittag, sucht die Polizei die Geschädigte. Gegen 12 Uhr parkte ein 68-Jähriger mit seinem Skoda aus einer Parklücke vor der Bank in der Amtsstraße aus und blieb dabei an einem blauen Kleinwagen hängen. Daraufhin setzte sich der Mann in sein Fahrzeug und wollte einen Zettel mit seiner Erreichbarkeit ausfüllen. In dieser Zeit kam eine junge Frau zu dem beschädigten Auto und fuhr mit diesem davon, noch bevor der 68-Jährige sie aufhalten konnte. Der Skoda-Fahrer begab sich im Anschluss direkt zum Polizeirevier Buchen und teilte das Geschehene mit. Daher wird nun die junge Frau sowie ihr Fahrzeug gesucht und gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

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