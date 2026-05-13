Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Großrinderfeld: Frau bei häuslicher Auseinandersetzung tödlich verletzt

Am Montagmorgen kam es in Großrinderfeld zu einer häuslichen Auseinandersetzung, bei der eine 77-jährige Frau zunächst schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 8:30 Uhr in einem Wohnhaus in Großrinderfeld zu Streitigkeiten zwischen der Frau und ihrem 83-jährigen Ehemann, in dessen weiteren Verlauf der Mann der Frau schwere Verletzungen zugefügt haben soll. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und erlag am Dienstagmorgen ihren Verletzungen. Der 83-jährige deutsche Staatangehörige wurde bereits am Montag festgenommen und am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach einem Haftrichter am Amtsgericht Tauberbischofsheim vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Tauberbischofsheim der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn dauern an.

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