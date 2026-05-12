Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Geschwindigkeitsmessungen und Unfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Mehrere Verstöße bei Geschwindigkeitsmessungen

Am Montag führten Beamte des Polizeireviers Wertheim Geschwindigkeitskontrollen auf der Kreisstraße 2824 auf Höhe der Kreuzung Kembach/Höhefeld durch. Gemessen wurde der Verkehr aus Richtung Urphar in Fahrtrichtung Böttigheim. Im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 11:30 Uhr wurden insgesamt zehn Verstöße festgestellt. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Pkw-Lenker, der mit einer Geschwindigkeit von 99 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Der 39-Jährige hat nun mit einem Fahrverbot zu rechnen.

Bad Mergentheim: Pkw gerät in Straßengraben - Fahrer verletzt

Am Montagmittag kam es in Bad Mergentheim auf der Landesstraße 2248 in einer Haarnadelkurve bei Dainbach zu einem Verkehrsunfall. Der 45-jährige Fahrer eines BMW war gegen 13 Uhr in Richtung Bad Mergentheim unterwegs und erlitt während der Fahrt einen medizinischen Notfall, wodurch er sein Fahrzeug unkontrolliert beschleunigte und über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben geriet. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

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