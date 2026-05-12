Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Kind bei Unfall schwer verletzt

Am Montagnachmittag wurde ein 6-jähriges Mädchen bei einem Unfall in Künzelsau schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen kletterte das Kind gegen 16 Uhr über eine Absperrkette auf Höhe der Bushaltestelle in der Hermersberger Straße und rannte auf die Straße. Dort wurde das Mädchen von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

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