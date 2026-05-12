Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Kupferkabel gestohlen, Unfälle mit Verletzten und Kontrollen der Arbeitsgruppe Poser und Raser

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Kupferkabel von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am Wochenende mehrere hundert Meter Kupferkabel von einer Baustelle in Böckingen. Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, entfernten vermutlich mehrere Täter gewaltsam circa 500 Meter provisorisch verlegte Kabel in der Viehweide. Aufgrund der Länge des entwendeten Kabels und des hohen Eigengewichts sowie den erheblichen Transport- und Zeitaufwand ist davon auszugehen, dass die Tat durch mehrere Täter gemeinschaftlich begangen wurde. Zum Abtransport kam vermutlich ein Sprinter oder ein ähnliches Fahrzeug zum Einsatz. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren, fünfstelligen Eurobetrag. Wer hat am Wochenende im Bereich der Viehweide verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Eppingen-Elsenz: Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagabend bei Eppingen. Gegen 17:15 Uhr war ein 42-Jähriger mit seinem VW auf der Landesstraße 552 von Tiefenbach kommend unterwegs und beabsichtigte nach rechts in Richtung Elsenz abzubiegen. Hierbei übersah er vermutlich den Hyundai einer 41-Jährigen, welcher auf der Landesstraße 551 von links herangefahren kam und vorfahrtsberechtigt war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Der Hyundai wurde durch die Wucht des Aufpralls um 90 Grad gedreht und kam entgegen seiner Fahrtrichtung im Straßengraben zum Stillstand. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten war die L552 bis circa 19:30 Uhr voll gesperrt.

Lauffen am Neckar: Fußgängerin von Auto erfasst

Am frühen Montagabend wurde in Lauffen eine Fußgängerin von einem Auto erfasst. Gegen 17:15 Uhr befuhr eine 65-Jährige mit ihrem Peugeot die Bahnhofstraße aus Richtung Innenstadt kommend. Zeitgleich querte eine 91-Jährige mit ihrem Rollator den Fußgängerüberweg auf Höhe einer Bank-Filiale. Aus bisher ungeklärter Ursache übersah die Peugeot-Fahrerin die Fußgängerin auf der Mitte der Fahrbahn und erfasst sie mit ihrem Pkw. Die Seniorin kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach der Versorgung durch Ersthelfer vor Ort, wurde die Frau zur weiteren Versorgung in eine Klinik eingeliefert. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Abstatt: Betrunkener Unfallfahrer filmt Unfallhergang

Über 0,8 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Autofahrers nach einem Unfall am Montagabend bei Abstatt an. Gegen 20:45 Uhr war der 28-Jährige mit seinem Opel Movano auf einem Feldweg parallel zur Landesstraße 1111 unterwegs, als er aufgrund seiner Alkoholisierung in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Im Anschluss durchbrach der Transporter die bewachsene Böschung und kam abschließend am Hang der L1111 zum Stehen. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer zunächst zu Fuß in Richtung Unterheinriet. Hier konnte er kurz darauf von den alarmierten Einsatzkräften angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von mehr als 0,8 Promille, weshalb der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort zwei Blutproben abgeben musste. Außerdem wurden das Mobiltelefon sowie der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 28-Jährige den Unfallhergang in einem Tik-Tok-Live-Stream gefilmt und gestreamt hatte. Der nicht mehr fahrbereite Transporter wurde abgeschleppt. An ihm entstanden Schäden in Höhe von circa 40.000 Euro.

Heilbronn: Kontrollen der Arbeitsgruppe Poser- und Raser Im Rahmen gezielter verkehrsüberwachender Maßnahmen hatten Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Heilbronn in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Poser- und Raserszene in Heilbronn im Blick. Der Kontrollzeitraum erstreckte sich von Samstag, 09.05.2026, 18 Uhr, bis Sonntag, 10.05.2026, 01:30 Uhr. Schwerpunkt der Maßnahmen waren insbesondere die Überwachung der bekannten Treffpunkte im Bereich Zukunftspark, Fügerstraße, Europaplatz, Mannheimer Straße sowie der Allee. Ab etwa 22 Uhr konnte dort eine deutliche Häufung szenerelevanter Fahrzeuge festgestellt werden. Zeitweise hielten sich circa 200 Fahrzeuge im Bereich des Zukunftsparks und dessen Umfeld auf. Insgesamt kontrollierten die eingesetzten Kräfte 21 Fahrzeuge, von denen 19 der Poser- beziehungsweise Raserszene zugeordnet werden konnten. Die überwiegende Mehrheit der angetroffenen Fahrzeugführer verhielt sich verkehrsrechtlich ordnungsgemäß. Im Verlauf der Kontrollen stellten die Beamten insgesamt elf Ordnungswidrigkeiten fest. Diese gliederten sich unter anderem in vier Verstöße wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, drei Verstöße aufgrund unnötigen Lärms, zwei Rotlichtverstöße sowie zwei Handyverstöße. Strafanzeigen mussten nicht gefertigt werden. Darüber hinaus erfolgten sieben Meldungen an die Führerscheinstelle. Bei den kontrollierten Personen handelte es sich überwiegend um Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren.

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