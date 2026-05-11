Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Einbruch, Brand, Unfälle und Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Untergruppenbach: Einbruch in Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Am frühen Freitagmorgen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Getränkemarkt in Untergruppenbach. Zwischen 1 Uhr und 3 Uhr drückten oder warfen der oder die Täter eine Verglasung an dem Geschäft in der Siegfried-Levi-Straße ein und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden Zigaretten und hochprozentiger Alkohol entwendet. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Siegfried-Levi-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 644630 beim Polizeiposten Untergruppenbach zu melden.

Gundelsheim-Obergriesheim: Wohnhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar

Bei einem Brand in Obergriesheim am frühen Samstagabend entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Gegen 18:45 Uhr wurde der Polizei ein Wohnungsbrand in der Nordbergstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort hatte die Feuerwehr bereits mit der Bekämpfung der Flammen begonnen. Der 90-jährige Bewohner war bereits durch einen Passanten aus dem Gebäude evakuiert worden. Er musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ursächlich für das Feuer war vermutlich ein technischer Defekt eines Kabels. Derzeit ist das Haus aufgrund der starken Rauchentwicklung während des Feuers nicht bewohnbar.

Heilbronn: Nach Schlägerei alle Beteiligten ermittelt

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Samstagabend in Heilbronn, konnten alle Beteiligten ermittelt werden. Gegen 22:10 Uhr waren sechs Personen aus bislang ungeklärter Ursache in der Unteren Neckarstraße in Streit geraten. Der der folgenden Auseinandersetzung sollen auch Stühle und Tische sowie Eisenstangen geworfen worden sein. Mehrere Einsatzkräften waren kurz nach der Alarmierung vor Ort und konnten im Anschluss alle Beteiligten ermitteln, weshalb nun zwei 54 und 39 Jahre alte Serben sowie ein 32-jähriger Kosovare mit Anzeigen rechnen müssen.

Heilbronn: Pkw bei Unfall überschlagen - B39 zeitweise gesperrt

Nachdem sich am Sonntagabend bei Kirchhausen ein Pkw nach einem Unfall überschlug, musste die Bundesstraße 39 zeitweise gesperrt werden. Gegen 21 Uhr war ein 46-Jähriger mit seinem Ford Galaxy auf der B39 von Kirchhausen in Richtung Frankenbach unterwegs. In der Senke kurz nach dem Ortsausgang kollidierte er aus bisher unbekannter Ursache mit dem entgegenkommenden Ford Eco Sport einer 42-Jährigen. Das Auto der Frau überschlug sich in der Folge und kam quer auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Verletzt wurde niemand, allerdings wurden die 42-Jährige und deren 9-jähriger Mitfahrer vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden. Für die Zeit der Räumungsarbeiten musste die B39 voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Obersulm: BMW-Fahrer nach Unfall mit Fahrradfahrerin gesucht

Nach einem Unfall zwischen einem BMW und einer Fahrradfahrerin am Freitagmorgen bei Obersulm, sucht die Polizei Zeugen und den Lenker des BMWs. Gegen 9:30 Uhr war eine 45-Jährige mit ihrem Lastenrad auf dem Weinbergweg vom Jüdischen Friedhof kommend in Richtung Eschenau unterwegs. In einer Linkskurve kam ihr ein BMW mit Münchner Kennzeichen entgegen. Bei der Vorbeifahrt touchierten sich die beiden Fahrzeuge woraufhin die Fahrradfahrerin in die Grünfläche stürzte. Der Fahrer des BMW setzte die Fahrt fort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Fahrer des BMWs machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Ellhofen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht am Montagmorgen in Ellhofen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 7:45 Uhr war eine 30-Jährige mit ihren beiden Kindern zu Fuß in der Haller Straße unterwegs, als der Fahrer eines weißen Ford aus einem Hof heraus auf den Bürgersteig fuhr. Hierbei erfasste er die Frau am Unterschenkel sowie den Kinderwagen, welchen sie vor sich schob. Glücklicherweise blieb das darinsitzende, 2-jährige Kind unverletzt. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Ford-Fahrer soll kurz angehalten und sich durch das geöffnete Fahrzeugfenster entschuldigt haben. Anschließend fuhr er allerdings davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

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