Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Diebstahl und Unfall

Hohenlohekreis (ots)

Kupferzell: Benzin aus Pkw entwendet - Zeugen gesucht

In der vergangenen Woche wurde auf dem P+R Parkplatz Westernach in Kupferzell aus einem geparkten Pkw Benzin entwendet. Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug am Dienstag verschlossen abgestellt. Als sie am Freitag zurückkehrte, war der Tankdeckel geöffnet und die Tankanzeige zeigte auf Reserve. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Öhringen: Ein Verletzter bei Verkehrsunfall

Am Samstag kam es in Öhringen an der Kreuzung Westallee/Ziegeleistraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Jugendlicher leicht verletzt wurde. Der 80-jährige Fahrer eines VW war gegen 11:10 Uhr auf der Ziegeleistraße unterwegs und wollte die Westallee kreuzen. Hierbei übersah er vermutlich eine 43-Jährige, die mit ihrem Mercedes die Westallee befuhr. Durch den Unfall wurde ein 16-jähriger Mitfahrer im Mercedes leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt.

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