Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Hardheim: 25-Jähriger nach Betrug in Haft

Nachdem eine Seniorin aus Hardheim in der vergangenen Woche Opfer von Betrügern wurde, konnte aufgrund zielgerichteter Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mosbach der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn am Montag ein 25-jähriger Mann festgenommen werden. Die Täter kontaktierten die Frau zum ersten Mal telefonisch am Donnerstag, den 30. April. In diesem Telefonat gaben sie sich als Angehörige oder Staatsanwälte aus und erklärten, dass eine Kaution für einen angeblichen von ihrer Tochter verursachten Unfall erforderlich sei. Unter diesem Vorwand forderten sie die Frau auf, verschiedene Wertgegenstände bereitzuhalten und einem Abholer zu übergeben. Noch am selben Tag, aber auch an den darauffolgenden Tagen, erschienen die Täter mehrfach in der Wohnung der Geschädigten, um die Wertsachen abzuholen und die Räumlichkeiten nach weiteren Wertgegenständen zu durchsuchen. Am vergangenen Montag wurde die Seniorin schließlich derart unter Druck gesetzt, dass sie sich zu ihrem Schließfach in einer Bank in der Bürgermeister-Henn-Straße in Hardheim begab, den Inhalt entnahm und diesen ebenfalls an einen bis dato unbekannten Mann übergab. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter, dem das Verhalten der Frau merkwürdig vorkam, informierte daraufhin das Kriminalkommissariat Mosbach. Die unverzüglich eingeleiteten Ermittlungen ergaben, dass der Abholer die Wertgegenstände mit einem Taxi nach Würzburg transportiert hatte. Dort konnte er dank guter länderübergreifender Zusammenarbeit durch Kräfte der Polizeiinspektion Würzburg festgenommen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-jährigen Mann serbischer Staatsangehörigkeit. Ihm wird vorgeworfen, als Abholer Teil einer Bande von Callcenterbetrügern gewesen zu sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach wurde er am Folgetag einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Untersuchungshaftbefehl. Der 25-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariates Mosbach zu weiteren Tatbeteiligten und den Auftraggebern dauern an.

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