Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Landkreis Heilbronn (ots)

Bad Rappenau-Bonfeld/Regensburg: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Haft

Am Donnerstagmorgen wurde auf einem Feldweg bei Bad Rappenau eine tote Frau in einem schwarzen Mercedes aufgefunden. Bereits am Donnerstagnachmittag nahmen Beamte einen Tatverdächtigen in Regensburg fest (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6271008). Der 41-jährige Mann mit irakischer Staatsangehörigkeit wurde am Freitag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl wegen Totschlags erließ und in Vollzug setzte. Die mit den Ermittlungen betraute SOKO "Stern" bleibt über das Wochenende hinaus bestehen. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Es wird darum gebeten am Wochenende von weiteren Anfragen abzusehen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07131 104 4444 zu melden.

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