PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Landkreis Heilbronn (ots)

Bad Rappenau-Bonfeld/Regensburg: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Haft

Am Donnerstagmorgen wurde auf einem Feldweg bei Bad Rappenau eine tote Frau in einem schwarzen Mercedes aufgefunden. Bereits am Donnerstagnachmittag nahmen Beamte einen Tatverdächtigen in Regensburg fest (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6271008). Der 41-jährige Mann mit irakischer Staatsangehörigkeit wurde am Freitag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl wegen Totschlags erließ und in Vollzug setzte. Die mit den Ermittlungen betraute SOKO "Stern" bleibt über das Wochenende hinaus bestehen. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Es wird darum gebeten am Wochenende von weiteren Anfragen abzusehen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07131 104 4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 13:34

    POL-HN: Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Wildunfall und Einbruch gesucht

    Landkreis Heilbronn (ots) - Lauffen am Neckar: Wer kollidierte mit Wildschwein? Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß am Freitagmorgen bei Lauffen mit einem Wildschwein zusammen, meldete den Unfall aber nicht, so dass es in der Folge zu zwei weiteren Zusammenstößen mit dem Kadaver kam. Der Unbekannte fuhr gegen 5:20 Uhr, vermutlich mit einem großen Fahrzeug oder ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 12:39

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Diebstahl auf Friedhof und Unfall

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Mosbach-Sattelbach: Diebstahl auf Friedhof - Zeugen gesucht Zwischen Dienstagmorgen, 10 Uhr, und Donnerstagabend, 19 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Person mehrere Gegenstände vom Sattelbacher Friedhof. Der Täter entfernte gewaltsam eine Kupferstatue der Heiligen Familie, ein Metallkreuz sowie eine Heilige Maria von drei verschiedenen Grabsteinen. Der Sachschaden wird auf circa 3.500 ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 12:00

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Personenkontrollen

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Bad Mergentheim: Kontrollen im Rahmen des landesweiten Sicherheitstages Polizeibeamte haben am Mittwoch in den Bereichen Bad Mergentheim, Weikersheim und Lauda Kontrollen zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum durchgeführt. Die Beamten kontrollierten zwischen 12:30 Uhr und 17:30 Uhr, insbesondere an Bahnhöfen, rund 120 Personen und zeigten rund 20 Ordnungswidrigkeiten an. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren