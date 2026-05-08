Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Wildunfall und Einbruch gesucht

Landkreis Heilbronn (ots)

Lauffen am Neckar: Wer kollidierte mit Wildschwein?

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß am Freitagmorgen bei Lauffen mit einem Wildschwein zusammen, meldete den Unfall aber nicht, so dass es in der Folge zu zwei weiteren Zusammenstößen mit dem Kadaver kam. Der Unbekannte fuhr gegen 5:20 Uhr, vermutlich mit einem großen Fahrzeug oder Lkw, auf der Landesstraße 1105 von Ilsfeld in Richtung Lauffen. Auf Höhe von Neckarwestheim kollidierte das Fahrzeug mit einem großen Wildschwein und wurde dabei mutmaßlich stark beschädigt. Der Fahrzeugführer sicherte die Unfallstelle weder ab, noch meldete er den Unfall, weshalb in der Folge zwei weitere Autos im dichten Nebel das auf der Straße liegende Tier überfuhren. Ersten Schätzungen nach belaufen sich die entstandenen Schäden auf rund 25.000 Euro. Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer zuerst mit dem Wildschwein kollidierte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Beilstein: Einbruch in Schnäppchenmarkt

Nach dem Einbruch in einen Schnäppchenmarkt in Beilstein am frühen Freitagmorgen sucht die Polizei nach Zeugen und Hinweisgebern. Gegen 4 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam die Eingangstür des Ladens in der Auensteinerstraße, betraten darüber das Innere und entwendeten Bargeld. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

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