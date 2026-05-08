PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Wildunfall und Einbruch gesucht

Landkreis Heilbronn (ots)

Lauffen am Neckar: Wer kollidierte mit Wildschwein?

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß am Freitagmorgen bei Lauffen mit einem Wildschwein zusammen, meldete den Unfall aber nicht, so dass es in der Folge zu zwei weiteren Zusammenstößen mit dem Kadaver kam. Der Unbekannte fuhr gegen 5:20 Uhr, vermutlich mit einem großen Fahrzeug oder Lkw, auf der Landesstraße 1105 von Ilsfeld in Richtung Lauffen. Auf Höhe von Neckarwestheim kollidierte das Fahrzeug mit einem großen Wildschwein und wurde dabei mutmaßlich stark beschädigt. Der Fahrzeugführer sicherte die Unfallstelle weder ab, noch meldete er den Unfall, weshalb in der Folge zwei weitere Autos im dichten Nebel das auf der Straße liegende Tier überfuhren. Ersten Schätzungen nach belaufen sich die entstandenen Schäden auf rund 25.000 Euro. Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer zuerst mit dem Wildschwein kollidierte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Beilstein: Einbruch in Schnäppchenmarkt

Nach dem Einbruch in einen Schnäppchenmarkt in Beilstein am frühen Freitagmorgen sucht die Polizei nach Zeugen und Hinweisgebern. Gegen 4 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam die Eingangstür des Ladens in der Auensteinerstraße, betraten darüber das Innere und entwendeten Bargeld. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 12:39

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Diebstahl auf Friedhof und Unfall

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Mosbach-Sattelbach: Diebstahl auf Friedhof - Zeugen gesucht Zwischen Dienstagmorgen, 10 Uhr, und Donnerstagabend, 19 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Person mehrere Gegenstände vom Sattelbacher Friedhof. Der Täter entfernte gewaltsam eine Kupferstatue der Heiligen Familie, ein Metallkreuz sowie eine Heilige Maria von drei verschiedenen Grabsteinen. Der Sachschaden wird auf circa 3.500 ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 12:00

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Personenkontrollen

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Bad Mergentheim: Kontrollen im Rahmen des landesweiten Sicherheitstages Polizeibeamte haben am Mittwoch in den Bereichen Bad Mergentheim, Weikersheim und Lauda Kontrollen zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum durchgeführt. Die Beamten kontrollierten zwischen 12:30 Uhr und 17:30 Uhr, insbesondere an Bahnhöfen, rund 120 Personen und zeigten rund 20 Ordnungswidrigkeiten an. ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 11:04

    POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Unfall gesucht

    Heilbronn (ots) - Künzelsau-Nagelsberg: Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf Supermarktparkplatz Nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Künzelsau-Nagelsberg, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 16:40 Uhr parkte eine 77-Jährige mit ihrer Mercedes A-Klasse rückwärts aus einer Parklücke aus. Zeitgleich fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi vorwärts aus einer gegenüberliegenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren