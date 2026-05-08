Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Unfall gesucht

Heilbronn (ots)

Künzelsau-Nagelsberg: Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf Supermarktparkplatz

Nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Künzelsau-Nagelsberg, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 16:40 Uhr parkte eine 77-Jährige mit ihrer Mercedes A-Klasse rückwärts aus einer Parklücke aus. Zeitgleich fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi vorwärts aus einer gegenüberliegenden Parkbucht. Die Fahrzeuge kollidierten im weiteren Verlauf. Beide Beteiligten gaben gegenüber der Polizei an, ihr Fahrzeug vor dem Zusammenstoß angehalten zu haben. Zur weitern Klärung des Unfallhergangs werden daher nun Zeugen gesucht, die Angaben zum Fahrverhalten der Beteiligten machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

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