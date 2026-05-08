Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn/Landkreis Ludwigsburg: Einbruch, Polizistin gebissen und Streit am 1. Mai eskaliert

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbruch in Schnellimbiss - Zeugen gesucht

In Heilbronn wurde in der Nacht auf Donnerstag in einen Schnellimbiss eingebrochen. Die Täter gelangten über die Klarastraße auf den Hinterhof des Gebäudes in der Allee 1. Hier hebelten sie gewaltsam eine Tür auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Tresor mit Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Lauffen am Neckar: Mann beißt Polizistin

In der Bahnhofstraße in Lauffen am Neckar musste die Polizei in der Nacht auf Freitag eingreifen, nachdem ein Mann gegen 2 Uhr in seiner Wohnung randalierte, herumschrie und Gegenstände umherwarf. Da der 42-Jährige sich auch nach Eintreffen der Polizei nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Beim Transport ins Polizeirevier leistete der Mann Widerstand, beleidigte die Beamten und biss einer Polizistin ins Bein. Auf den 42-Jährigen kommt nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Bönnigheim: Zeugen nach Körperverletzung am 1. Mai gesucht

Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am 1. Mai im Bereich der Florianshütte in Bönnigheim ereignete. Auf einem Feldweg trafen gegen 17.00 Uhr ein noch unbekannter Sprinterfahrer und zahlreiche Fußgänger aufeinander. Aus noch ungeklärten Gründen geriet der Fahrer des Transporters in verbalen Streit mit einem der Passanten und stieg aus. Daraufhin bildete sich eine Menschentraube um die Streitenden. Ein 25-jähriger Unbeteiligter wollte den Streit schlichten, als er völlig unvermittelt von einem noch unbekannten Mann angegriffen wurde. Der Unbekannte trat dem 25-Jährigen zunächst in den Bauch und anschließend gegen den Kopf, sodass er bewusstlos zu Boden ging. Während der Geschädigte vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, ergriff der Täter mutmaßlich die Flucht. Da sich zum Zeitpunkt des Vorfalls sehr viele Personen dort aufgehalten haben sollen, bittet der Polizeiposten Kirchheim am Neckar darum, dass sich Zeugen unter der Tel. 07143 891060 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de melden.

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