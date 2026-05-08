Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Entlaufenes Rind

Main-Tauber-Kreis (ots)

Ahorn: Entlaufenes Rind - Suche findet weiterhin statt

Die Polizei sucht nach einem Rind, welches am Donnerstag im Bereich Ahorn, zwischen Eubigheim und Uiffingen, entlaufen ist. Das Rind konnte sich gegen 09.30 Uhr beim Verladevorgang über eine Absperreinrichtung befreien und zog sich in ein nahegelegenes Waldstück zurück. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. Die Polizei bittet darum, sich bei Sichtung des Tieres, beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Rufnummer 09341/810 zu melden.

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