Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Leichenfund bei Bad Rappenau

Landkreis Heilbronn (ots)

Bad Rappenau-Bonfeld: Tote Frau in Pkw aufgefunden

Am Donnerstagmorgen wurde auf einem Feldweg bei Bad Rappenau-Bonfeld eine tote Frau in einem Pkw aufgefunden. Aufgrund der Auffindesituation kann ein Tötungsdelikt derzeit nicht ausgeschlossen werden. Nähere Angaben können aus Ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht gemacht werden. Der Polizeieinsatz läuft.

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