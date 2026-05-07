PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Leichenfund bei Bad Rappenau

Landkreis Heilbronn (ots)

Bad Rappenau-Bonfeld: Tote Frau in Pkw aufgefunden

Am Donnerstagmorgen wurde auf einem Feldweg bei Bad Rappenau-Bonfeld eine tote Frau in einem Pkw aufgefunden. Aufgrund der Auffindesituation kann ein Tötungsdelikt derzeit nicht ausgeschlossen werden. Nähere Angaben können aus Ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht gemacht werden. Der Polizeieinsatz läuft.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 10:09

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Buchen: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht Nach einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag in Buchen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 12:20 Uhr parkte eine 31-Jährige ihren Kia auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Zu den Dilläckern". Als sie gegen 12:50 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange ihres Autos ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 09:48

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall

    Heilbronn (ots) - Wertheim: Auto überschlägt sich - 26-Jährige leicht verletzt Eine 26 Jahre alte Fahrerin eines Seat Ibiza ist am Mittwoch auf der Landstraße 2310 bei Wertheim von der Fahrbahn abgekommen und hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Die junge Frau fuhr gegen 12:55 Uhr in Richtung Dertingen. Auf Höhe Bettingen kam sie aufgrund bislang unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren