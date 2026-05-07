Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag in Buchen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 12:20 Uhr parkte eine 31-Jährige ihren Kia auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Zu den Dilläckern". Als sie gegen 12:50 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange ihres Autos fest. Zudem befand sich hinter dem Pkw eine kleine Anhäufung Erde. Der Unfallverursacher, welcher vermutlich mit einem mit Erde beladenen Pkw mit Anhänger oder einem Pritschenwagen unterwegs war, hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

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