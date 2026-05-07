Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch, Unfall und Zeugenaufruf nach Diebstahl von Kupferrohr

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch gesucht

In der Zeit von Montag, 17:30 Uhr, bis Mittwoch, 16:00 Uhr, gelangten bislang Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hauffstraße in Heilbronn. Die Täter durchwühlten die gesamte Wohnung, entwendet wurde nach bisherigem Stand jedoch nichts. Es entstand Sachschaden an der Tür in Höhe von etwa 200 Euro. Die Polizei bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Schwaigern: Bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 1107 bei Schwaigern wurden am Mittwochmorgen zwei Verkehrsteilnehmerinnen verletzt. Die 39 Jahre alte Fahrerin eines Hyundais fuhr gegen 9:30 Uhr von Stetten in Richtung Niederhofen. Zeitgleich fuhr eine 84-Jährige mit ihrem Opel an der Einmündung Gemmingen in Richtung der L1107 und hielt dort ihren Wagen zunächst an. Aus unbekannten Gründen fuhr die Seniorin dann dennoch in den Einmündungsbereich ein und kollidierte mit dem Hyundai. Beide Frauen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schäden daran belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 28.000 Euro.

Heilbronn: Kupferrohr von Kirche gestohlen

Unbekannte stahlen übers Wochenende ein Kupferrohr von einer Kirche in Heilbronn-Sontheim. Die Diebe entwendeten das am östlichen Eingang des Gebäudes in der Lauffener Straße angebrachte Rohr zwischen 18 Uhr am Samstagabend und 10 Uhr am Montagvormittag. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Matthäuskirche verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

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