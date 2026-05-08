POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Personenkontrollen
Main-Tauber-Kreis (ots)
Bad Mergentheim: Kontrollen im Rahmen des landesweiten Sicherheitstages
Polizeibeamte haben am Mittwoch in den Bereichen Bad Mergentheim, Weikersheim und Lauda Kontrollen zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum durchgeführt. Die Beamten kontrollierten zwischen 12:30 Uhr und 17:30 Uhr, insbesondere an Bahnhöfen, rund 120 Personen und zeigten rund 20 Ordnungswidrigkeiten an. Außerdem stellten die Beamten acht Messer sicher, zehn Personen waren zur Fahndung ausgeschrieben.
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