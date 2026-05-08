PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Personenkontrollen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Kontrollen im Rahmen des landesweiten Sicherheitstages

Polizeibeamte haben am Mittwoch in den Bereichen Bad Mergentheim, Weikersheim und Lauda Kontrollen zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum durchgeführt. Die Beamten kontrollierten zwischen 12:30 Uhr und 17:30 Uhr, insbesondere an Bahnhöfen, rund 120 Personen und zeigten rund 20 Ordnungswidrigkeiten an. Außerdem stellten die Beamten acht Messer sicher, zehn Personen waren zur Fahndung ausgeschrieben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 11:04

    POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Unfall gesucht

    Heilbronn (ots) - Künzelsau-Nagelsberg: Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf Supermarktparkplatz Nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Künzelsau-Nagelsberg, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 16:40 Uhr parkte eine 77-Jährige mit ihrer Mercedes A-Klasse rückwärts aus einer Parklücke aus. Zeitgleich fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi vorwärts aus einer gegenüberliegenden ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 10:11

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Entlaufenes Rind

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Ahorn: Entlaufenes Rind - Suche findet weiterhin statt Die Polizei sucht nach einem Rind, welches am Donnerstag im Bereich Ahorn, zwischen Eubigheim und Uiffingen, entlaufen ist. Das Rind konnte sich gegen 09.30 Uhr beim Verladevorgang über eine Absperreinrichtung befreien und zog sich in ein nahegelegenes Waldstück zurück. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. Die Polizei bittet darum, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren