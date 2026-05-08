Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Diebstahl auf Friedhof und Unfall

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mosbach-Sattelbach: Diebstahl auf Friedhof - Zeugen gesucht

Zwischen Dienstagmorgen, 10 Uhr, und Donnerstagabend, 19 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Person mehrere Gegenstände vom Sattelbacher Friedhof. Der Täter entfernte gewaltsam eine Kupferstatue der Heiligen Familie, ein Metallkreuz sowie eine Heilige Maria von drei verschiedenen Grabsteinen. Der Sachschaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Friedhofs in der Muckentaler Straße gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Billigheim: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagnachmittag bei Billigheim. Gegen 15:15 Uhr war eine 61-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Landesstraße 527 von Bittelbronn kommend in Richtung Billigheim unterwegs. An der Abzweigung Marienhöhe wollte die Frau nach links in diese einbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich den aus Richtung Billigheim kommenden Seat eines 64-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der Seat-Fahrer versuchte noch nach links auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Beide Fahrzeuglenker zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Mercedes-Fahrerin wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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