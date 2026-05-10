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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Boxberg-Bobstadt, Landstraße 513: Motorradunfall mit zwei Schwerverletzten

Main-Tauber-Kreis (ots)

Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Boxberg-Bobstadt, Landstraße 513: Motorradunfall mit zwei Schwerverletzten

Am Samstag, 09.05.2026, 10.21 Uhr, befuhr eine Gruppe Motorradfahrer die Landstraße 513 von Schweigern in Richtung Bobstadt. Hier kam der 46-jährige Motorradfahrer mit seiner Ducati alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und verunfallte. Er und seine auf dem gleichen Motorrad sitzende Mitfahrerin wurden hierbei gegen einen Baum geschleudert und schwer verletzt. Sie wurden jeweils notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus ausgeflogen. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Landstraße voll gesperrt. Das Kraftrad wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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