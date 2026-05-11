Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Betrunken im Straßenverkehr unterwegs

Heilbronn (ots)

Walldürn: Gefährdete Verkehrsteilnehmerin nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Nach einer Straßenverkehrsgefährdung am Sonntagvormittag bei Walldürn, sucht die Polizei Zeugen und mögliche Geschädigte. Gegen 11:40 Uhr befuhr eine Zeugin die Bundesstraße 27 von Buchen kommend in Richtung Walldürn. Vor ihr fuhr ein 79-Jähriger in seinem VW. Bei der Hinterherfahrt fiel der Frau auf, dass der Tiguan durch dessen Lenker in Schlangenlinien über die Fahrbahn gesteuert wurde. Außerdem soll der Mann mehrfach mit seinem Pkw in den Gegenverkehr geraten sein. In einem Fall soll eine Kollision nur durch eine Vollbremsung sowie ein Ausweichen in den Grünstreifen von der entgegenkommenden Verkehrsteilnehmerin verhindert worden sein. Im weiteren Verlauf verließ der Mann an der Abfahrt Walldürn Süd die Bundesstraße, fuhr weiter durch die Wilhelm-Röntgen-Straße, über die Landesstraße 518 sowie die Würzburger Straße. Schlussendlich konnte er von den alarmierten Beamten in der Wettersdorfer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest war aufgrund der starken Alkoholisierung des VW-Fahrers nicht möglich. Daher musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Zur Verifizierung der Geschehnisse sucht die Polizei nun weitere Zeugen oder möglicherweise geschädigte Verkehrsteilnehmer. Insbesondere die Fahrerin eines älteren, roten Renault Twingo, welche eine Vollbremsung durchführen und in den Grünstreifen ausweichen musste, wird gesucht. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

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