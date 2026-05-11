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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Sachbeschädigungen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Steine auf Dächer geworfen - Zeugen gesucht

In Wertheim kam es seit Jahresbeginn wiederholt zu Sachbeschädigungen an den Dächern des Feuerwehrgebäudes in der Bismarckstraße. Vom darüberliegenden Feldweg in der Georg-Feuerstein-Straße/ Bestenheider Höhenweg sollen Steine auf die Dächer geworfen worden sein. Nach Angaben von Zeugen sollen dabei auch jüngere Personen beobachtet worden sein. Durch die Vorfälle entstand Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Tauberbischofsheim: Balkontür beschädigt - Zeugen gesucht

In Tauberbischofsheim wurde zwischen Freitagabend, 20:30 Uhr, und Samstagmorgen, 4 Uhr, die Balkontür einer Wohnung in der Eichstraße beschädigt. Unbekannte Täter warfen einen Holzklotz gegen die Tür, wodurch die äußere Glasscheibe zersprang. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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