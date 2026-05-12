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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.05.2026

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau-Bonfeld: Obduktionsergebnis nach Tötungsdelikt

Am Donnerstagmorgen wurde auf einem Feldweg bei Bad Rappenau eine tote Frau in einem schwarzen Mercedes aufgefunden. In der Folge konnte am Donnerstagnachmittag ein 41-jähriger Iraker unter dem dringenden Tatverdacht, die Frau getötet zu haben, in Regensburg vorläufig festgenommen werden. Der Mann wurde am Freitag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Aufgrund der Auffindesituation bestand der Verdacht eines Tötungsdeliktes zum Nachteil des Opfers. Dies konnte durch die am vergangenen Freitag durchgeführte Obduktion bestätigt werden. Demnach verstarb das Opfer in Folge mehrerer Messerstiche. Die Sonderkommission "Stern" arbeitet indes weiter akribisch daran, die Tat vollständig aufzuklären. Spurensuche, Spurenauswertung sowie die beweissichere Zusammensetzung der hierdurch gewonnenen Erkenntnisse bestimmen derzeit die Arbeit der eingesetzten Ermittlerinnen und Ermittler. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen aus taktischen Gründen keine weiteren Details veröffentlichen können, da hierdurch Täterwissen offenbart würde.

Bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6270637 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6271008 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6271743

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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