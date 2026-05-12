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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Positives Resümee nach Frühlingsfest

Heilbronn (ots)

Mosbach: Polizei zieht positives Resümee nach Frühlingsfest

Nachdem gestern das diesjährige Mosbacher Frühlingsfest zu Ende ging, zieht die Polizei Mosbach eine positive Bilanz. Polizeiliches Einschreiten war zum größten Teil nur aufgrund gemeldeter Ruhestörungen, ausgehend von unterschiedlichen Festzelten, von Nöten. Des Weiteren kam es zu einem Körperverletzungsdelikt bei welchem ein Unbekannter eine 17-Jährige gewaltsam am Einsteigen in ein Fahrgeschäft gehindert haben soll. Außerdem wurden diverse Vapes im Rahmen von Jugendschutzkontrollen sichergestellt. Eine Person, welche im Bereich des Unteren Grabens volltrunken randalierte, musste in Gewahrsam genommen werden.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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