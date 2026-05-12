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POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Handybesitzer gesucht

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Heilbronn (ots)

Osterburken: Wem gehört dieses Handy?

Nach einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug am vergangenen Wochenende in der Osterburkener Friedhofstraße wurde in unmittelbarer Nähe ein iPhone aufgefunden. Der Eigentümer oder die Eigentümerin dürfte das Mobiltelefon vermutlich etwas überstürzt zurückgelassen haben. Das Smartphone befindet sich derzeit beim Polizeiposten Adelsheim. Wer Hinweise zum Eigentümer geben kann oder sein Telefon vermisst, darf sich gerne unter der Telefonnummer 06291 6487717 beim Polizeiposten melden.

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