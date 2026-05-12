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POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Handybesitzer gesucht

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Handybesitzer gesucht
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Heilbronn (ots)

Osterburken: Wem gehört dieses Handy?

Nach einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug am vergangenen Wochenende in der Osterburkener Friedhofstraße wurde in unmittelbarer Nähe ein iPhone aufgefunden. Der Eigentümer oder die Eigentümerin dürfte das Mobiltelefon vermutlich etwas überstürzt zurückgelassen haben. Das Smartphone befindet sich derzeit beim Polizeiposten Adelsheim. Wer Hinweise zum Eigentümer geben kann oder sein Telefon vermisst, darf sich gerne unter der Telefonnummer 06291 6487717 beim Polizeiposten melden.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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