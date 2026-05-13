Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Gefährliches Überholmanöver, Pkw beschädigt und Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

B19/Kupferzell: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Am Samstagmittag kam es auf der Bundesstraße 19 zwischen Kupferzell und Rechbach zu einer gefährlichen Situation im Straßenverkehr. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer überholte gegen 12:55 Uhr trotz unklarer Verkehrslage und vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge. Aufgrund des Überholmanövers musste eine entgegenkommende Streifenwagenbesatzung eine Vollbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Die Polizei sucht nun insbesondere die Fahrerinnen und Fahrer der überholten Fahrzeuge, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Montag, 4. Mai, und Freitag, 8. Mai, beschädigten Unbekannte einen Pkw in Künzelsau. Der Dawoo stand im Tatzeitraum auf dem Wertwiesen-Parkplatz. An dem Pkw wurden mehrere Dellen an der Motorhaube, dem vorderen rechten Kotflügel und der Beifahrertür festgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen auf dem Parkplatz gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden

Künzelsau-Mäusdorf: Verkehrsunfall an Einmündung - zwei Leichtverletzte

Am Mittwochvormittag kam es auf der Landesstraße 1033 bei Künzelsau-Mäusdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein Opel-Fahrer, der gegen 10:45 Uhr in Richtung Mäusdorf unterwegs war, wollte nach links in Richtung Schloss Stetten abbiegen und übersah hierbei vermutlich einen entgegenkommenden Mazda eines 60-Jährigen. Bei der Kollision wurden beide Beteiligten leicht verletzt, wobei der 88-jährige Opel-Fahrer zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste die Strecke zeitweise gesperrt werden.

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