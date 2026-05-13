Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch, Transporter aufgebrochen, Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung

Heilbronn (ots)

Lauffen am Neckar: Einbruch in Metzgerei - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am frühen Dienstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einer Metzgerei in Lauffen. Kurz vor 5 Uhr öffnete der Täter gewaltsam die elektrische Schiebetüre des Geschäfts in der Bahnhofstraße, betrat den Verkaufsraum und brach den Bezahlautomaten auf. Anschließend verließ der Unbekannte die Metzgerei mit dem erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der verursachte Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Bahnhofstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Richen: Transporter aufgebrochen - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag einen geparkten Transporter in Richen auf. Zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 6:30 Uhr, öffneten der oder die Täter gewaltsam die Hecktüre des in der Steige, auf Höhe der Hausnummer 7, abgestellten Fahrzeugs und entwendeten mehrere darin aufbewahrte Arbeitsmaschinen. Der genaue Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum rund um die Steige verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Brackenheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht bei Brackenheim, bei der eine schwangere Fahrradfahrerin am Montag zu Fall kam, sucht die Polizei Zeugen. Die Frau war gegen 12:25 Uhr mit ihrem E-Bike auf dem Radweg zwischen Brackenheim und Botenheim, auf Höhe der St.-Johannis-Mühle, unterwegs. Zeitgleich befuhr ein bisher Unbekannter mit einem weißen Lieferfahrzeug den Bereich aus Richtung Botenheim kommend und bog nach links in den Radweg ein. Hierbei blockierte er den Weg mit seinem Fahrzeug. Die Frau musste stark abbremsen und nach links ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Bei dem Fahrmanöver kam sie zu Fall. Nach dem Unfall sei der Unbekannte kurz ausgestiegen und habe geäußert, dass die Zweiradfahrerin ihn erschreckt habe. Anschließend stieg er wieder ein und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Fahrradfahrerin zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Außerdem entstand an ihrem Pedelec Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Transporter-Fahrer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Cleebronn: Mögliche Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Nach einer Straßenverkehrsgefährdung am Dienstagabend in Botenheim, sucht die Polizei Zeugen und mögliche Geschädigte. Kurz vor 18 Uhr befuhr ein 76-Jähriger mit seinem Opel die Bönnigheimer Straße von Brackenheim in Richtung Sachsenheim. Hierbei fiel einer Zeugin die unsichere Fahrweise des Mannes auf, weshalb sie die Polizei informierte. Im Bereich des Kreisverkehrs in Brackenheim soll der Opel-Fahrer mehrfach mit seinem Pkw in den Gegenverkehr geraten und in Schlangenlinien gefahren sein. In Botenheim kam er dann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Fahrbahnbegrenzungsstein. Im weiteren Verlauf fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug, auf Höhe des Rathauses auf den Gehweg und kollidierte hierbei beinahe mit zwei dort laufenden Kindern. Im Anschluss fuhr er weiter über Bönnigheim und Freudental in Richtung Hohenhaslach. Auch auf dieser Strecke soll es zu mehreren Gefährdungen des Gegenverkehrs gekommen sein. In Hohenhaslach konnte der Opel schließlich von der Polizei angehalten und der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille, weshalb der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Nun sucht die Polizei Zeugen und mögliche Geschädigte des Fahrverhaltens des Mannes. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

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