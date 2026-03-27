Polizei Münster

POL-MS: Falscher Bankmitarbeiter am Telefon - Geld von 71-jähriger Frau erbeutet

Münster (ots)

Am frühen Mittwochabend (25.03., 17:08 Uhr) kam es zu einem Trickbetrug mit der Masche "Falscher Bankmitarbeiter" zum Nachteil einer 71-jährigen Münsteranerin.

Nach Angaben der Münsteranerin, erhielt sie am Mittwochnachmittag eine E-Mail, in der Erneuerungen ihrer Banking-App beschrieben wurden und sie dazu aufgefordert wurde, über einen Link ihre Daten einzugeben. Nachdem sie dies getan hatte, erhielt sie etwa zwei Stunden später einen Anruf. Im Display stand der Name ihres Bankbetreuers. Der Mann am Telefon war jedoch ein Betrüger, der die 71-Jährige aufforderte, verschiedene Eingaben in der App zu bestätigen, darunter unter anderem das Tageslimit auf verschiedenen Konten zu erhöhen. Am darauffolgenden Tag sind der Münsteranerin diverse Abbuchungen aufgefallen und sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei warnt vor Telefonbetrügen und rät: Seien Sie stets wachsam, erfragen Sie eine Rückrufnummer und nehmen Sie selbst umgehend Kontakt mit Angehörigen oder der Polizei unter der Ihnen bekannten Nummer auf. Geben Sie außerdem keine persönlichen Informationen heraus, wie zum Beispiel Telefonnummern, Adressen oder Bankdaten. Achten Sie bei E-Mails stets auf den Absender und folgen Sie keinen Links.

Im Zweifelsfall informieren Sie immer die Polizei!

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