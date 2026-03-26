Polizei Münster

POL-MS: Fahrer eines weißen Pritschenwagens flieht nach Unfall in Roxel - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagnachmittag (24.03., 15:30 Uhr) ist der Fahrer eines weißen Pritschenwagens an der Könemannstraße mit einem geparkten Fahrzeug kollidiert und dann geflüchtet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Unbekannte die Könemannstraße in Fahrtrichtung Pienersallee. Auf Höhe eines Getränkemarkts kollidierte das Fahrzeug mit einem dort, in Fahrtrichtung Pienersallee, geparkten Pkw. Zeugen berichteten, dass sie dabei einen lauten Knall hörten. Der unbekannte Fahrer flüchtete anschließend in Richtung Schulte-Hermann-Straße.

Der weiße Pritschenwagen soll auf der Ladefläche mit silbernen/metallischen Fahrzeugteilen beladen gewesen sein.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Fahrer des Pritschenwagens sowie weiteren Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

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