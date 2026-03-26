PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Kostenloses Busfahrtraining für Seniorinnen und Senioren am 31. März - Polizei und Stadtwerke laden ein

Münster (ots)

Die Polizei und die Stadtwerke Münster laden zu einem kostenlosen Busfahrtraining speziell für Seniorinnen und Senioren am Dienstag (31.03.) um 14 Uhr ein. Während des circa zweistündigen Trainings werden unter anderem die Fragen beantwortet: Wie verhalte ich mich als Fußgänger (mit oder ohne Mobilitätseinschränkung) im Straßenverkehr? Wie steige ich am besten in den Bus ein und aus? Wo setze ich mich im Bus am günstigsten hin? Wie sichere ich meinen Rollator im Bus?

Treffpunkt ist der Park-and-Ride-Parkplatz am Preußenstadion (Hammer Str. 300, 48153 Münster). Von dort wird die Gruppe zum Betriebshof der Stadtwerke fahren. Das Training wird mit einer Besichtigung des Betriebshofs verbunden und endet am Startparkplatz.

Da die Teilnehmendenzahl beschränkt ist, ist eine Anmeldung erforderlich. Dies ist per E-Mail an Bustraining@Stadtwerke-Muenster.de möglich.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 11:51

    POL-MS: Fahrer eines weißen Pritschenwagens flieht nach Unfall in Roxel - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am Dienstagnachmittag (24.03., 15:30 Uhr) ist der Fahrer eines weißen Pritschenwagens an der Könemannstraße mit einem geparkten Fahrzeug kollidiert und dann geflüchtet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Unbekannte die Könemannstraße in Fahrtrichtung Pienersallee. Auf Höhe eines Getränkemarkts ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 11:23

    POL-MS: Mutmaßlicher Dieb auf frischer Tat ertappt - Hausbewohner stellen 38-Jährigen

    Münster (ots) - Am Mittwochmorgen (25.03., 08:40 Uhr) hat ein aufmerksamer Zeuge einen 38-Jährigen erwischt, der in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Hammer Straße eingedrungen war. Der 63-jährige Hausbewohner bemerkte am Morgen verdächtige Geräusche und beobachtete, wie der Täter gewaltsam die Haustür aufdrückte und in den Flur gelangte. Nach einem ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 09:01

    POL-MS: Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 01.04.2026 - Sanitäter zu Gast

    Münster (ots) - Die Polizei Münster lädt am kommenden Mittwoch (01.04., 17 Uhr) zum Fernfahrerstammtisch in die Räumlichkeiten am Rastplatz Münsterland Ost (Autobahn 1, Fahrtrichtung Bremen) ein. Zu Gast ist dieses Mal ein Sanitäter, der aus seinem spannenden beruflichen Leben und seinen Einsätzen berichten wird. Anschließend gibt es Zeit für einen offenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren