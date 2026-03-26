Polizei Münster

POL-MS: Kostenloses Busfahrtraining für Seniorinnen und Senioren am 31. März - Polizei und Stadtwerke laden ein

Münster (ots)

Die Polizei und die Stadtwerke Münster laden zu einem kostenlosen Busfahrtraining speziell für Seniorinnen und Senioren am Dienstag (31.03.) um 14 Uhr ein. Während des circa zweistündigen Trainings werden unter anderem die Fragen beantwortet: Wie verhalte ich mich als Fußgänger (mit oder ohne Mobilitätseinschränkung) im Straßenverkehr? Wie steige ich am besten in den Bus ein und aus? Wo setze ich mich im Bus am günstigsten hin? Wie sichere ich meinen Rollator im Bus?

Treffpunkt ist der Park-and-Ride-Parkplatz am Preußenstadion (Hammer Str. 300, 48153 Münster). Von dort wird die Gruppe zum Betriebshof der Stadtwerke fahren. Das Training wird mit einer Besichtigung des Betriebshofs verbunden und endet am Startparkplatz.

Da die Teilnehmendenzahl beschränkt ist, ist eine Anmeldung erforderlich. Dies ist per E-Mail an Bustraining@Stadtwerke-Muenster.de möglich.

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