Polizei Münster

POL-MS: Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 01.04.2026 - Sanitäter zu Gast

Münster (ots)

Die Polizei Münster lädt am kommenden Mittwoch (01.04., 17 Uhr) zum Fernfahrerstammtisch in die Räumlichkeiten am Rastplatz Münsterland Ost (Autobahn 1, Fahrtrichtung Bremen) ein.

Zu Gast ist dieses Mal ein Sanitäter, der aus seinem spannenden beruflichen Leben und seinen Einsätzen berichten wird. Anschließend gibt es Zeit für einen offenen Austausch.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Es gibt keine Einschränkungen auf einen bestimmten Personenkreis!

Weitere Informationen rund um den Fernfahrerstammtisch veröffentlicht die Polizei Münster auf ihrer Internetseite: https://muenster.polizei.nrw/artikel/fernfahrerstammtisch-muenster

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