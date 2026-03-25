Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf A31 - Zwei Personen schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Münster (ots)

Schwere Verletzungen erlitten zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der A 31 am Dienstagnachmittag (24.03., 16:15 Uhr).

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 68-jähriger Mann aus Ochtrup mit einem Taxi die rechte Spur der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Emden befahren. Zeugenaussagen zufolge touchierte er aus bislang ungeklärter Ursache den auf der linken Fahrspur fahrenden VW einer 40-Jährigen aus Dorsten. Sie war in gleicher Richtung unterwegs. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und prallten unter anderem gegen eine Schutzplanke. Rettungskräfte befreiten den schwer verletzten 68-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Auch die 40-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Ein 23-jähriger VW-Fahrer kollidierte kurz nach dem Unfall mit Trümmerteilen auf der Fahrbahn. Er blieb unverletzt.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Recklinghausen war im Einsatz, um die Spuren zu sichern.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn Richtung Emden bis circa 23 Uhr gesperrt.

Ob ein medizinischer Notfall bei dem 68-Jährigen ursächlich für den Unfall war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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