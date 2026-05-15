Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Niederstetten: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Am frühen Freitagmorgen, kurz vor drei Uhr, kam ein 32-Jähriger mit seinem Mercedes Benz im Bereich Oberstetten, Fahrtrichtung Könbronn, von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Unfallstelle liegt auf Höhe eines Rückhaltebeckens in einer scharfen Kurve. Zunächst wurde das Hinweisschild "scharfe Kurve" überfahren, anschließend fuhr der Wagen eine steile Böschung hinunter bis es nach circa zehn Metern gegen einen Baum prallte. Der 32-jährige Fahrzeuglenker wurde in seinem Mercedes eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab circa 1,2 Promille was ursächlich für den Unfall sein könnte. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

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