Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Verkehrskontrollen, alkoholbedingte Verkehrsunfälle und Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zahlreiche Verstöße bei Kontrolle der Poser- und Raserszene

Am Donnerstagabend und am frühen Freitagmorgen führten Polizeibeamte der Arbeitsgruppe Poser und Raser intensive Kontrollen im Stadtgebiet von Heilbronn durch. Zwischen 18 Uhr und 1:30 Uhr wurden rund 100 Pkw und fünf Zweiräder überprüft. Insgesamt wurden 35 Verstöße festgestellt und geahndet, darunter Geschwindigkeitsüberschreitungen, Rotlichtverstöße, Handyverstöße, unnötiger Lärm und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zudem erteilten die Beamten 15 Platzverweise für das Stadtgebiet. Besonders auffällig: Die höchsten Geschwindigkeiten wurden erneut von jüngeren Fahrern erreicht. Spitzenreiter war der 19-jähriger Fahrer eines BMW mit 87 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Zaberfeld: Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung verunfallte ein 22-Jährige in der Nacht zum Freitag in Zaberfeld. Der BMW-Fahrer war gegen 2:30 Uhr auf der Südstraße unterwegs. Sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einer Mauer und dann mit einem geparkten Pkw. Der BMW war in Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Da die Beamten während der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann wahrnehmen konnte, musste er sie zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Brackenheim/Nordheim: Stationäre Blitzer beschädigt - Zeugen gesucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Dürrenzimmern, Nordheim und Nordhausen mehrere stationäre Blitzer durch unbekannte Täter mit Graffiti beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Lauffen unter 07133 2090 entgegen.

Brackenheim: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag, gegen 15:30 Uhr, wollte eine Pkw-Lenkerin vom Parkplatz eines Supermarktes nach links in die Georg-Kohl-Straße in Brackenheim einbiegen und übersah hierbei einen herannahenden Motorradfahrer. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Folge der 47-jährige Motorradfahrer schwer verletzt wurde und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Neckarsulm: Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall

Am Donnerstagabend kam ein Audi Fahrer in Neckarsulm von der Fahrbahn ab und landete in einer Hecke. Der 44-Jährige war gegen 20 Uhr auf dem Mühlweg unterwegs und kam hierbei nach links von der Fahrbahn ab. Da bei der anschließenden Unfallaufnahme starker Alkoholgeruch bei dem Mann wahrgenommen werden konnte, wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt. Diese zeigte einen Wert von 1,46 Promille an. Der 44-Jährige musste deshalb im Anschluss seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

Wüstenrot: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Mit über zwei Promille war ein 23-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Pkw in Wüstenrot unterwegs und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fiat Fahrer fuhr gegen 22 Uhr auf der Schmellenhöfer Straße als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Grundstücksmauer kollidierte. Der Fahrer versuchte zunächst einfach weiterzufahren musste jedoch nach etwa 350 Meter aufgrund der starken Beschädigungen am Fahrzeug anhalten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,14 Promille an. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, der Schaden an der Mauer wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der 23-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein abgeben.

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