Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

Krautheim: Beim Ausparken Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Eine Autofahrerin soll am Freitag, 08. Mai, auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Austraße in Krautheim, Ortsteil Altkrautheim, einen Unfall verursacht haben. Die unbekannte Autofahrerin soll gegen 12:15 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke einen vorbeifahrenden Opel Agila beschädigt haben. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder zur mutmaßlichen Unfallverursacherin machen zu können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

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