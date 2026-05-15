Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.05.2026 - Nach Raub von Pkw in Bad Wimpfen, Tatverdächtiger in Hessen vorläufig festgenommen

Heilbronn/Mannheim/Darmstadt (ots)

Bad Wimpfen: Nach Raub von Pkw in Bad Wimpfen, Tatverdächtiger in Hessen vorläufig festgenommen

Am Mittwochnachmittag, gegen 17:15 Uhr, soll sich ein 52-Jähriger unter Gewaltanwendung eines silbernen Kleinwagens bemächtigt haben und mit diesem in Richtung Autobahnanschlussstelle Bad Rappenau gefahren sein. Der Wagen stand zuvor mit geöffneter Heckklappe auf einem Parkplatz zwischen Bad Wimpfen und Bad Rappenau. Im Kofferraum befand sich ein Hundewelpe in einer Transportbox. Ab 17:35 Uhr erreichten das Polizeipräsidium Heilbronn mehrere Notrufe, wonach ein silberner Kleinwagen mit geöffneter Heckklappe verkehrswidrig fahren würde. Zunächst fuhr der Mann über die Landesstraße 530 in Richtung Bad Wimpfen. Dort soll er einen weiteren Pkw touchiert haben und von der Unfallstelle in Richtung Anschlussstelle Bad Rappenau geflüchtet sein. Zeugen meldeten die Auffahrt des Wagens in Richtung Mannheim. Gegen 18 Uhr konnte der Flüchtende an der Autobahnanschlussstelle Wiesloch-Rauenberg durch die Verkehrspolizei Mannheim gesichtet werden. Mehrere Anhalteversuche blieben erfolglos. Der 52-Jährige setzte seine Flucht über die Bundesautobahn 6, 67 und 5 in Richtung Darmstadt fort. Hierbei missachtete er polizeiliche Anhaltezeichen, befuhr mehrfach den Standstreifen, umfuhr stockenden Verkehr, kollidierte mit Baustellenabsicherungen und gefährdete wiederholt eingesetzte Polizeikräfte sowie unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Gegen 18:40 Uhr konnte das Fahrzeug im Zuständigkeitsbereich der Landespolizei Hessen auf der BAB 5 unter Beteiligung mehrerer Polizeifahrzeuge zum Stillstand gebracht werden. Da sich der 52-Jährige bei der anschließenden Festnahme vehement wehrte, mussten die Beamten Pfefferspray einsetzen. Eine Polizeibeamtin des Polizeipräsidiums Mannheim und ein Polizeibeamter der Landespolizei Hessen wurden im Zusammenhang mit dem Anhaltevorgang verletzt. Insgesamt vier Dienstfahrzeuge der Polizei wurden während der Verfolgungsfahrt beschädigt. Zwei davon sind nicht mehr fahrbereit. Am gestohlenen Opel Astra entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 52-Jährige wurde am Donnerstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts des Raubes und diverser Straßenverkehrsdelikte (insbesondere gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, verbotene Kraftfahrzeugrennen und Fahren ohne Fahrerlaubnis) und gefährlicher Körperverletzung wurde erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Polizei Heilbronn sucht weitere Verkehrsteilnehmer die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 513-0 bei der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg zu melden. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

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