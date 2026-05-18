Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Brand, Festnahme und Fahrzeugbrand

Heilbronn (ots)

Eppingen-Kleingartach: Einbrüche in Kindergarten und Schule - Zeugen gesucht

In der vergangenen Woche verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Kindergarten und einer Schule in Kleingartach. Zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Samstagnachmittag, 15:45 Uhr, hebelten der oder die Täter ein Fenster an der Gebäuderückseite des Kindergartens in der Heuchelbergstraße auf und gelangten so ins Innere. Anschließend wurde eine Holztüre eingetreten und Bargeld entwendet. Auf dieselbe Weise gelangten der oder die Einbrecher in das Schulgebäude in der Südstraße. Auch hier wurden Türen aufgebrochen und Bargeld sowie ein Tablet entwendet. Ein Tatzusammenhang zu den Einbrüchen in Schwaigern, Stetten und Niedernhofen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6275877) kann nicht ausgeschlossen werden. Wer hat im Tatzeitraum im Bereich des Kindergartens und der Schule verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Brackenheim: Spülmaschine gerät in Brand - Hoher Sachschaden

Am Samstagmittag geriet in einem Haus in Brackenheim eine Spülmaschine in Brand. Gegen 12:20 Uhr meldete die 60-jährige Bewohnerin eines Hauses in der Königsberger Steige das Feuer. Durch die Feuerwehr Brackenheim konnten die Flammen gelöscht werden. Die Bewohnerin musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Brandursächlich scheint nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt an dem Elektrogerät. Der Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Schäden ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar.

Heilbronn: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Apotheke gesucht

Mindestens zwei männliche Personen versuchten am frühen Montagmorgen in eine Apotheke in Heilbronn einzubrechen. Gegen 3:30 Uhr machten sich die Männer zunächst an der Eingangstür des Gebäudes in der Bahnhofstraße zu schaffen. Nachdem es ihnen nicht gelang diese zu öffnen begaben sie sich auf die Rückseite des Hauses und öffneten gewaltsam ein Fenster. Vermutlich wurden sie dann bei der weiteren Tatausübung gestört, weshalb die Männer flüchteten ohne das Innere der Apotheke zu betreten. Einer der Täter trug einen schwarzen Trainingsanzug mit weißen Streifen an Ärmeln und Beinen (vermutlich Adidas), ein schwarzes Basecap sowie weiße Socken. Wer hat am Montagmorgen rund um die Bahnhofstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

A81/Weinsberg: In Schlangenlinien auf der Autobahn unterwegs

Am frühen Samstagmorgen, gegen 2:20 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen Schlangenlinien fahrenden Lkw mit Anhänger auf der Autobahn 81 bei Weinsberg. Kurz darauf konnte eine Streife des Verkehrsdienstes Weinsberg das Gespann in Fahrtrichtung Stuttgart feststellen und an der Raststätte Wunnenstein einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stellte sich nicht nur heraus, dass der 36-jährige Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, sondern auch, dass der Mann per Auslieferungshaftbefehl gesucht wurde. Daher wurde ihm die Festnahme erklärt und der Lkw-Fahrer in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Heilbronn gebracht. Nach der folgenden haftrichterlichen Vorführung wurde der Haftbefehl in vollzuggesetzt und der Mann in eine Justizvollzugseinrichtung überstellt.

A81/Ilsfeld: Pkw ausgebrannt

Am frühen Montagmorgen brannte ein Pkw auf dem Standstreifen der Autobahn 81 bei Ilsfeld aus. Gegen 4:45 Uhr war ein 33-jähriger mit seinem Renault in Richtung Würzburg unterwegs, als sein Wagen auf Höhe der Anschlussstelle Ilsfeld in Brand geriet. Der Fahrer konnte seinen Pkw noch auf dem Standstreifen abstellen und das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Feuerwehr Ilsfeld konnte das Feuer zeitnah löschen. Ursächlich war vermutlich ein technischer Defekt. Der Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell