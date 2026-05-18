Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbrüche, Brand, Verkehrsunfallfluchten

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Walldürn: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen am frühen Samstagmorgen in einen Standort der Stadtwerke an der Würzburger Straße in Walldürn ein. Die Täter verschafften sich gegen 3 Uhr Zugang zum Gelände und stahlen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen rund 700 Wasserzähler. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Walldürn: In Einfamilienhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der vergangenen Woche in ein Einfamilienhaus in der Straße "Sommerbergblick" in Walldürn-Rippberg ein. Die Täter hebelten zwischen Donnerstag, 23.15 Uhr und Samstag, 10.40 Uhr, ein Fenster auf und durchsuchten sämtliche Räume. Ob sie etwas stahlen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Mülltonnen in Brand geraten - Zeugen gesucht

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Samstagabend Mülltonnen vor einer Garage in der Buchener Sonnenhalde in Brand. Zeugen bemerkten gegen 21:45 Uhr das Feuer und verständigten die Feuerwehr. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der vergangenen Woche einen in der Bgm-Keller-Straße in Buchen geparkten Ford Transit und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Besitzer des Ford parkte sein Auto am Mittwoch, gegen 15:00 Uhr, auf Höhe der Hausnummer 10. Als er am Samstag, gegen 9 Uhr, zu seinem Auto kam, bemerkte er die Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite. Der Schaden am Ford beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mosbach: Geschädigter nach Unfall gesucht

Ein 84 Jahre alter Mann soll am Samstag, 9. Mai, in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach einen Unfall verursacht haben. Der 84-jährige Mann soll gegen 19.40 Uhr mit seinem Audi auf dem Parkplatz im Innenhof des Finanzamtes ein anderes Auto beschädigt haben. Zeugen sowie ein möglicher Geschädigter werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

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