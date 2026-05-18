Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Ankündigung Straßensperrung

Heilbronn (ots)

Güglingen/Cleebronn: Streckensperrung wegen Gutachterarbeiten

Am Dienstag, 19. Mai, wird die Kreisstraße 2150 zwischen Cleebronn und der Einmündung zur Landesstraße 2067 in Richtung Güglingen-Eibensbach von 20:30 Uhr bis voraussichtlich Mittwoch, 20. Mai, 2 Uhr für den Verkehr gesperrt. Hintergrund ist die Erstellung eines Gutachtens zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem am 31. Januar ein 51-jähriger Fußgänger tödlich verletzt wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6207859). Die Verkehrsregelung erfolgt durch Polizeibeamte vor Ort. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Streckenabschnitt in diesem Zeitraum weiträumig zu umfahren. Eine mögliche Ausweichstrecke führt über die K2068, L1107 und L1103.

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