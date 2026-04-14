Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Brand in rund 60 Metern Höhe auf ehemaligem Kraftwerk Gelände

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Voerde (ots)

Voerde, 13.04.2026 - Am gestrigen Mittag wurden um 12:23 Uhr alle Einheiten der Feuerwehr Voerde zu einem Brand auf dem ehemaligen Kraftwerk Gelände im Stadtteil Möllen alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sowie Flammenschein sichtbar. Der Brandherd befand sich in etwa 60 Metern Höhe. Im Zuge der Lageerkundung wurde festgestellt, dass sich drei Personen auf einer Plattform befanden. Diese konnten sich selbstständig und ohne Unterstützung der Feuerwehr aus dem Gefahrenbereich in Sicherheit begeben. Die Personen wurden anschließend rettungsdienstlich gesichtet und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Aufgrund der großen Höhe und der schwer zugänglichen Einsatzstelle gestalteten sich die Löscharbeiten besonders anspruchsvoll. Zudem konnten die betroffenen Gebäude aufgrund laufender Abbrucharbeiten nicht gefahrlos betreten werden. Zur Unterstützung wurden von den umliegenden Feuerwehren zwei Teleskopmastfahrzeuge sowie eine besonders leistungsstarke Pumpen nachalarmiert. Zusätzlich kam die Drohne der Feuerwehr Voerde zum Einsatz. Sie lieferte der Einsatzleitung wichtige Erkundungsergebnisse aus der Luft sowie aktuelle Bilder zum Fortschritt der Löscharbeiten.

Im Bereich der Einsatzstelle kam es aufgrund der Einsatzmaßnahmen zu Verkehrseinschränkungen. Die Versorgung der Einsatzkräfte wurde durch das Deutsche Rote Kreuz, Bereitschaft Voerde, sichergestellt. Ebenfalls unterstützte das Technische Hilfswerk (THW) die Einsatzmaßnahmen vor Ort.

Gegen 01:00 Uhr in der Nacht konnten die umfangreichen Einsatzmaßnahmen zurückgefahren werden. Die Einheit Möllen übernahm in der Nacht die Kontrolle der Einsatzstelle. In den frühen Morgenstunden wurde der Einsatz beendet und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.

Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte beteiligt. Die Feuerwehr Voerde bedankt sich ausdrücklich bei allen eingesetzten Kräften für die sehr gute und professionelle Zusammenarbeit.

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