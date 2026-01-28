Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Voerde (ots)

Die Einheiten Voerde, Möllen und Löhnen der Feuerwehr Voerde wurden heute um 13:26 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Zimmerbrand" zum Teichacker alarmiert. Bei der Erkundung wurde ein Brand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses festgestellt, die Bewohnerin konnte die Wohnung eigenständig verlassen. Sie wurde rettungsdienstlich versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Unverzüglich wurde die Brandbekämpfung durch einen Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz eingeleitet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Voerde konnte eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Die Feuerwehr führte abschließende Lüftungsmaßnahmen durch. Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Wohnung ist zurzeit unbewohnbar. Während der Löschmaßnahmen kam es in dem Bereich der Einsatzstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Feuerwehr Voerde war mit ca. 35 Einsatzkräften vor Ort, weiterhin war der Rettungsdienst des Kreises Wesel, die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Voerde am Einsatz beteiligt. Die Maßnahmen konnten nach ca.1 Stunde beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Voerde, übermittelt durch news aktuell