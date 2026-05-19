Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Diebstähle, Einbrüche und Kontrollen in der Innenstadt

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Sensoren von Bagger gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte montierten am vergangenen Wochenende bei Weinsberg mehrere Sensoren eines Baggers ab. Zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 7:45 Uhr, machten sich die Täter an dem im Baustellenbereich an der Bundesstraße 39a abgestellten Fahrzeug zu schaffen. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Heilbronn-Frankenbach: Zeugen nach Einbruch in Bar gesucht

Ein bisher Unbekannter verschaffte sich am frühen Dienstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einer Bar in Heilbronn-Frankenbach. Kurz nach 3 Uhr löste die Alarmanlage des Gebäudes in der Speyrer Straße aus, weshalb das Objekt unverzüglich durch mehrere Polizeistreifen angefahren wurde. Beim Eintreffen war der Täter bereits geflüchtet und konnte auch durch umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Der Mann hatte sich durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zutritt zu der Bar verschafft und im Anschluss einen Spielautomaten aufgebrochen. Der Einbrecher entkam mit mehreren tausend Euro Beute. Am Gebäude und dem Automaten entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn-Neckargartach: Werkzeug aus Transporter gestohlen - Zeugen gesucht

In der vergangenen Woche entwendeten Unbekannte Werkzeuge aus einem in Neckargartach abgestellten Transporter. Das Fahrzeug wurde am Mittwoch, 17 Uhr, in der Böllinger Straße geparkt. Als sein Besitzer am Montagmorgen, gegen 6:30 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die Hecktüre aufgebrochen und zahlreiche Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendet worden waren. Wer hat im Tatzeitraum, rund um die Böllinger Straße, verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 28330 an den Polizeiposten Neckargartach.

Heilbronn: Drogen und Einhandmesser bei Kontrollen sichergestellt

Bei Personenkontrollen im Heilbronner Innenstadtbereich im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Heilbronn" am gestrigen Montag, konnten die Einsatzkräfte bei einer Person ein Einhandmesser auffinden und sicherstellen. Außerdem beschlagnahmten die Polizisten bei vier weiteren Personen kleinere Mengen Cannabis und Amphetamin. Ein Kontrollierter trug circa 50 Ecstasy-Tabletten bei sich, welche zusammen mit seinem Smartphone sowie dem mitgeführten Bargeld sichergestellt wurden. Auf ihn wartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels

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