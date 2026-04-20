POL-KN: (Bräunlingen
Schwarzwald Baar Kreis) NACHTRAGSMELDUNG: 95-Jähriger mit Brandverletzungen nachträglich verstorben (19.04.2026)
Bräunlingen (ots)
Der am Freitag bei dem Wohnungsbrand verletzte Mann ist am Sonntagabend im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.
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