PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen
Schwarzwald Baar Kreis) NACHTRAGSMELDUNG: 95-Jähriger mit Brandverletzungen nachträglich verstorben (19.04.2026)

Bräunlingen (ots)

Der am Freitag bei dem Wohnungsbrand verletzte Mann ist am Sonntagabend im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6257771

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 19.04.2026 – 09:12

    POL-KN: (Furtwangen, Lkr. SBK) Autofahrer entzieht sich Polizeikontrolle (19.04.2026)

    Furtwangen (ots) - Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zu Sonntag durch Flucht einer Polizeikontrolle entzogen. Gegen 00.45 Uhr fiel einer Streife auf der L175 bei Rohrbach ein Autofahrer auf, der schnell von hinten auf den vorausfahrenden Streifenwagen aufschloss. Als das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete der Fahrer, wendete das ...

    mehr
  • 19.04.2026 – 09:07

    POL-KN: (Mühlheim a.d.D. / Lkr. TUT) PKW beschädigt - Polizei sucht Zeugen (18.04.2026)

    Mühlheim an der Donau (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung am Samstagabend in Mühlheim a.d.D. Im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 22.50 Uhr hat ein bislang Unbekannter einen im Griesweg abgestellten VW Touran beschädigt. Das Auto wies mehrere Streifschäden an der hinteren Stoßstange auf. Zudem wurden die Heckscheibe und das Rücklicht am Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren