Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall und Verkehrskontrolle

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Schwerer Pedelec-Unfall

Am Sonntag wurde ein 77-Jähriger in Bad Mergentheim bei einem Unfall mit seinem Pedelec schwer verletzt. Der Mann befuhr gegen 18:30 Uhr die Bundesstraße 290 von Tauberbischofsheim in Richtung Bad Mergentheim. Als er am Ortseingang von Edelfingen nach rechts auf einen Bordstein auffahren wollte, stürzte der Zweiradfahrer und zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

B290/Lauda-Königshofen: Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen

Am Montagvormittag führten Einsatzkräfte des Polizeireviers Tauberbischofsheim und des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim eine stationäre Großkontrolle auf der Bundesstraße 290, zwischen Gerlachsheim und Distelhausen, durch. In der Zeit zwischen 8 Uhr und 11:45 Uhr wurden insgesamt 36 Verstöße festgestellt und geahndet. Dazu zählten unter anderem zehn Fälle des Erlöschens der Betriebserlaubnis. Bemerkenswert war hierbei ein BMW, der bei einer Standgeräuschmessung 91,6 Dezibel anstelle der erlaubten 79 Dezibel erreichte. Des Weiteren wurden drei Gurtverstöße, je ein Verstoß gegen die Ladungssicherung bei Pkw und Lkw, eine Pkw-Betriebsuntersagung aufgrund technischer Mängel, eine Überladung eines Lkw, eine Hauptuntersuchung, die um mehr als acht Monate überzogen war, acht Verstöße wegen Überschreitung der Lenk- und Ruhezeiten sowie sechs Mängelberichte festgestellt. Zudem war ein Fahrzeuglenker unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs.

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