Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall mit Verletzten, Tatverdächtiger ermittelt

Heilbronn (ots)

ermittelt

Buchen: Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag bei Buchen. Gegen 13 Uhr war ein 68-Jähriger mit seinem Toyota auf dem Ortsverbindungsweg von Buchen kommend in Richtung Götzingen unterwegs und wollte nach links in die Thingstraße abbiegen. Zeitgleich befuhr eine 47-Jährige mit ihrem VW Caddy die Thingstraße von Götzingen in Richtung Eberstadt. Als der Toyota-Fahrer in die Kreuzung einfuhr, übersah er hierbei vermutlich den VW, welcher der Vorfahrtsstraße folgte. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der 68-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten musste die Straße für kurze Zeit komplett gesperrt werden.

Seckach: Tatverdächtiger diverser Straftaten ermittelt

Beamte des Polizeipostens Adelsheim konnten einen Tatverdächtigen ermitteln, welcher für mehrere in der vergangenen Woche begangene Straftaten, unter anderem Hausfriedensbruch und ähnlich gelagerte Delikte, verantwortlich sein soll. Der 17-Jährige wird sich nun unter anderem wegen mehrfachen Hausfriedensbruchs und Diebstahl verantworten müssen. Die Ermittlungen des Polizeipostens Adelsheim dauern an.

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