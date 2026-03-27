Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Reisender festgenommen - mutmaßlich rund elf Millionen Euro durch Untreue- und Bestechlichkeit erlangt

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Flughafen München (ots)

Am Dienstag (24. März) nahmen Fahnder der Bundespolizei am Flughafen München einen 52-jährigen deutschen Staatsangehörigen chinesischer Abstammung fest. Der Mann war zuvor aus Shanghai eingereist.

Gegen den Beschuldigten lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Wuppertal vor. Ihm wird vorgeworfen, durch Untreuetaten sowie besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr eine Summe von rund elf Millionen Euro erlangt zu haben.

Im Rahmen der Festnahme wurden verschiedene Datenträger und elektronische Medien zur Beweissicherung sichergestellt.

Der Beschuldigte wurde dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Landshut vorgeführt. Dieser ordnete die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Landshut an.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die zuständigen Strafverfolgungsbehörden geführt.

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