Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht und gestohlener Transporter aus Neckar geborgen

Heilbronn (ots)

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagnachmittag in Buchen und flüchtete anschließend. Gegen 13 Uhr parkte eine 57-Jährige ihren Opel Mokka auf einem Parkplatz am Straßenrand in der Kellereistraße. Als sie gegen 14 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Schaden im Heckbereich fest. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Am Opel konnten weiße Lackantragungen festgestellt werden. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen

Mörtelstein: Gestohlener Transporter aus Neckar geborgen

Am Mittwochmorgen musste ein weißer Transporter bei Mörtelstein aus dem Neckar geborgen werden. Gegen 6 Uhr meldete ein Zeuge, dass er vom gegenüberliegenden Campingplatz in Binau ein zum Teil im Neckar stehendes Fahrzeug sehen könne. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fiat Ducato mutmaßlich am Vortag von einem unweit entfernten Obrigheimer Bauernhof entwendet worden war. Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Der Fiat wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Polizeirevier Mosbach gebracht. Zeugen, die im Bereich des Neckarufers zwischen Obrigheim und Mörtelstein in den vergangenen 24 Stunden verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

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